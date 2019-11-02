Шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Детройт» в НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Детройт Ред Уингз».

Встреча проходила на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой «Каролины» со счётом 7:3.

В составе хозяев дублем отметился Себастьян Ахо, также забрасывали Андрей Свечников, Нино Нидеррайтер, Мартин Нечас, Брок Макгинн и Теуво Теравяйнен.

У «Детройта» дважды отличился Энтони Манта, ещё одну шайбу добавил Тайлер Бертуцци.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя очками (1 + 1).

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» разгромил «Баффало» в НХЛ.

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