«Вашингтон» разгромил «Баффало» в НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал крупную победу над «Баффало Сэйбрз».

Матч, проходивший на «Кэпитал-Уан Арене» в Вашингтоне, завершился победой хозяев со счётом 6:1.

В составе победителей дубль на счету Якуба Враны, также забрасывали Чендлер Стивенсон, Брендан Лайпсик, Том Уилсон и Ти Джей Оши. Единственная шайба гостей на счету Хенри Йокихарью.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей. Его партнёры Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не сумели отметиться результативными действиями. Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов провёл матч в запасе.

Ранее сообщалось, что Малкин тренировался во втором звене «Питтсбурга» перед матчем с «Эдмонтоном».

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