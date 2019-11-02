Берреттини стал последним участником Итогового турнира ATP

Определились все участники Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который пройдёт в Лондоне.

Берреттини стал последним, восьмым участником предстоящего турнира, после того как его единственный конкурент за вакантное место — француз Гаэль Монфис — не сумел выйти в полуфинал «Мастерса» в Париже, уступив Денису Шаповалову в матче 1/4 финала.

Таким образом, в список участников Итогового турнира ATP, который пройдёт с 11 по 17 ноября в Лондоне, помимо 23-летнего итальянца, вошли: серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, россиянин Даниил Медведев, австриец Доминик Тим, грек Стефанос Циципас и немец Александр Зверев.

Ранее сообщалось, что Джокович разгромил Циципаса и вышел в полуфинал турнира ATP в Париже.