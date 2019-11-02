Берреттини стал последним участником Итогового турнира ATP

Короткая ссылка
Определились все участники Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который пройдёт в Лондоне.
Берреттини стал последним участником Итогового турнира ATP
  • Reuters

Берреттини стал последним, восьмым участником предстоящего турнира, после того как его единственный конкурент за вакантное место — француз Гаэль Монфис — не сумел выйти в полуфинал «Мастерса» в Париже, уступив Денису Шаповалову в матче 1/4 финала.

Таким образом, в список участников Итогового турнира ATP, который пройдёт с 11 по 17 ноября в Лондоне, помимо 23-летнего итальянца, вошли: серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, россиянин Даниил Медведев, австриец Доминик Тим, грек Стефанос Циципас и немец Александр Зверев.

Ранее сообщалось, что Джокович разгромил Циципаса и вышел в полуфинал турнира ATP в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить