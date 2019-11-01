Джокович разгромил Циципаса и вышел в полуфинал турнира ATP в Париже

Серб Новак Джокович одержал победу над греком Стефаносом Циципасом в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 в Париже.

© Yoshio Tsunoda/AFLO

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Встреча продолжалась 59 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу первой ракетки мира. Соперником Джоковича в четвертьфинале станет болгарин Григор Димитров. Ранее сообщалось, что Карен Хачанов подвёл итоги сезона.