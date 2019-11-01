Джокович разгромил Циципаса и вышел в полуфинал турнира ATP в Париже
Серб Новак Джокович одержал победу над греком Стефаносом Циципасом в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 в Париже.
- © Yoshio Tsunoda/AFLO
- globallookpress.com
Встреча продолжалась 59 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу первой ракетки мира.
Соперником Джоковича в четвертьфинале станет болгарин Григор Димитров.
Ранее сообщалось, что Карен Хачанов подвёл итоги сезона.
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