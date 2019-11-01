Косторная заявила, что на взрослом уровне ей пока выступать легче, чем на юниорском

Россиянка Алёна Косторная после выступления в короткой программе на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле высказала мнение, что соревнования на взрослом уровне ей даются легче, чем на юниорском.

«С каждым годом восприятие музыки меняется, меняются движения, добавляется что-то новое, но в целом я как работала, так и работаю. Разве что больше времени уходит на изучение новых элементов. Да и на юниорском уровне мне каждый раз приходилось доказывать свой титул, а сейчас этого пока не требуется», — приводит слова Косторной ТАСС.

Для 16-летней фигуристки нынешний сезон — первый на взрослом уровне. На своём дебютном турнире, которым стал «Челленджер» Finlandia Trophy, она одержала победу.

Ранее Косторная заявила, что недовольна оценками за короткую программу на этапе Гран-при во Франции.