Косторная заявила, что на взрослом уровне ей пока выступать легче, чем на юниорском

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Россиянка Алёна Косторная после выступления в короткой программе на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле высказала мнение, что соревнования на взрослом уровне ей даются легче, чем на юниорском.
Косторная заявила, что на взрослом уровне ей пока выступать легче, чем на юниорском
  • Reuters

«С каждым годом восприятие музыки меняется, меняются движения, добавляется что-то новое, но в целом я как работала, так и работаю. Разве что больше времени уходит на изучение новых элементов. Да и на юниорском уровне мне каждый раз приходилось доказывать свой титул, а сейчас этого пока не требуется», — приводит слова Косторной ТАСС.

Для 16-летней фигуристки нынешний сезон — первый на взрослом уровне. На своём дебютном турнире, которым стал «Челленджер» Finlandia Trophy, она одержала победу.

Ранее Косторная заявила, что недовольна оценками за короткую программу на этапе Гран-при во Франции.

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