Цзю о бое Ковалёва с Альваресом: когда два человека выходят на ринг, то у каждого есть шанс

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю поделился ожиданиями от предстоящего боя между чемпионом WBO в полутяжёлом весе россиянином Сергеем Ковалёвым и обладателем титулов WBA, WBC и IBF в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.

«Когда два человека выходят на ринг, то у каждого есть шанс. Всё зависит от подготовки, есть много маленьких нюансов. Иногда у лучшего боксёра мира может быть не стопроцентная подготовка. Я думаю, что в этом поединке очень важно выбрать правильную тактику», — приводит слова Цзю «Чемпионат».

Он также выразил надежду, что работа Ковалёва с новым тренером позволила решить его проблему с выносливостью.

«Уйдёт Ковалёв на пенсию после этого боя? Ему 36 лет, и если есть желание, то можно ещё и продолжить. Понимаете, победа — это такая зараза, что когда ты ещё в хорошей форме, то возраст не помеха», — добавил прославленный боксёр.

Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.

В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и она ничья.

Ранее СМИ назвали гонорар Ковалёва за предстоящий бой с Альваресом.