Цзю о бое Ковалёва с Альваресом: когда два человека выходят на ринг, то у каждого есть шанс
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«Когда два человека выходят на ринг, то у каждого есть шанс. Всё зависит от подготовки, есть много маленьких нюансов. Иногда у лучшего боксёра мира может быть не стопроцентная подготовка. Я думаю, что в этом поединке очень важно выбрать правильную тактику», — приводит слова Цзю «Чемпионат».
Он также выразил надежду, что работа Ковалёва с новым тренером позволила решить его проблему с выносливостью.
«Уйдёт Ковалёв на пенсию после этого боя? Ему 36 лет, и если есть желание, то можно ещё и продолжить. Понимаете, победа — это такая зараза, что когда ты ещё в хорошей форме, то возраст не помеха», — добавил прославленный боксёр.
Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.
В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и она ничья.
Ранее СМИ назвали гонорар Ковалёва за предстоящий бой с Альваресом.