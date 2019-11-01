СМИ: В «Реале» хотят, чтобы Зидан наладил отношения с Бэйлом

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Руководство мадридского футбольного клуба «Реал» хочет, чтобы главный тренер Зинедин Зидан наладил отношения с полузащитником команды Гаретом Бэйлом.
СМИ: В «Реале» хотят, чтобы Зидан наладил отношения с Бэйлом
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает ESPN, в клубе хотят, чтобы французский специалист оставил в стороне личные разногласия с валлийским хавбеком.

Отмечается, что в «Реале» по-прежнему считают, что Бэйл остаётся одним из самых важных игроков команды.

Бэйл играет за «Реал» с 2013 года. В его активе 104 гола и 67 голевых передач в 238 матчах за мадридский клуб.

Ранее Зидан высказал мнение, что Рауль станет главным тренером «Реала».

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