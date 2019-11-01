«Матч ТВ» сменил дизайн по случаю четырёхлетия канала
- РИА Новости
Отмечается, что 1 ноября изменилось оформление эфира, сайта, страниц социальных сетей, канал теперь использует новую эфирную графику и логотип.
Кроме того, изменится и стиль официального приложения канала.
Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» покажет фильм о послевоенном турне ФК «Динамо» по Великобритании.
Матч ТВ – 4 года 🎉— Матч ТВ (@MatchTV) November 1, 2019
За это время у нас появился Аршавин. А наши проекты оценили миллионы зрителей. Пришло время поменять цвет:https://t.co/wlTMEHHuxepic.twitter.com/7R8okEKHyZ