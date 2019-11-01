«Матч ТВ» сменил дизайн по случаю четырёхлетия канала

Телеканал «Матч ТВ» в день своего четырёхлетия объявил о смене дизайна.

Отмечается, что 1 ноября изменилось оформление эфира, сайта, страниц социальных сетей, канал теперь использует новую эфирную графику и логотип.

Кроме того, изменится и стиль официального приложения канала.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» покажет фильм о послевоенном турне ФК «Динамо» по Великобритании.