Соколова завоевала бронзу на молодёжном ЧМ по борьбе

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Россиянка Надежда Соколова заняла третье место в весовой категории до 50 кг на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет в Будапеште.
Соколова завоевала бронзу на молодёжном ЧМ по борьбе
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Российская спортсменка разделила третье место с канадкой Джейд Мари Дюфур.

Победу одержала японка Кика Кагата, которая в финале одолела китаянку Зики Фенг.

Ранее сообщалось, что Абдулрашид Садулаев стал четырёхкратным чемпионом мира по вольной борьбе.

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