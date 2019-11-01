Соколова завоевала бронзу на молодёжном ЧМ по борьбе
Россиянка Надежда Соколова заняла третье место в весовой категории до 50 кг на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет в Будапеште.
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Российская спортсменка разделила третье место с канадкой Джейд Мари Дюфур.
Победу одержала японка Кика Кагата, которая в финале одолела китаянку Зики Фенг.
Ранее сообщалось, что Абдулрашид Садулаев стал четырёхкратным чемпионом мира по вольной борьбе.
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