Соколова завоевала бронзу на молодёжном ЧМ по борьбе

Россиянка Надежда Соколова заняла третье место в весовой категории до 50 кг на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет в Будапеште.

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Российская спортсменка разделила третье место с канадкой Джейд Мари Дюфур. Победу одержала японка Кика Кагата, которая в финале одолела китаянку Зики Фенг. Ранее сообщалось, что Абдулрашид Садулаев стал четырёхкратным чемпионом мира по вольной борьбе.