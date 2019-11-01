Путин поприветствовал участников ЧЕ по дзюдо среди юниоров в Ижевске

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Президент России направил приветствие участникам и гостям чемпионата Европы среди юниоров в Ижевске.
Путин поприветствовал участников ЧЕ по дзюдо среди юниоров в Ижевске
  • РИА Новости

«Сегодня в Ижевске собрались сильнейшие юные дзюдоисты из разных стран. Столь престижные, представительные состязания всегда вызывают большой интерес как специалистов, так и многочисленных болельщиков», — говорится в письме на сайте Кремля.

По мнению главы государства, именно на молодёжном уровне формируется картина будущего национального и мирового спорта. Он также выразил уверенность, что участников соревнований и болельщиков ожидают захватывающие поединки.

ЧЕ по дзюдо среди юниоров стартует 1 ноября.

Ранее российский дзюдоист Арман Адамян завоевал бронзу на турнире в ОАЭ.

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