Путин поприветствовал участников ЧЕ по дзюдо среди юниоров в Ижевске
- РИА Новости
«Сегодня в Ижевске собрались сильнейшие юные дзюдоисты из разных стран. Столь престижные, представительные состязания всегда вызывают большой интерес как специалистов, так и многочисленных болельщиков», — говорится в письме на сайте Кремля.
По мнению главы государства, именно на молодёжном уровне формируется картина будущего национального и мирового спорта. Он также выразил уверенность, что участников соревнований и болельщиков ожидают захватывающие поединки.
ЧЕ по дзюдо среди юниоров стартует 1 ноября.
Ранее российский дзюдоист Арман Адамян завоевал бронзу на турнире в ОАЭ.