Фигуристка Загитова рассказала о своём новом показательном номере

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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своём новом показательном номере, который будет посвящён матери хореографа Даниила Глейхенгауза Людмиле Шалашовой, скончавшейся 29 августа на 72-м году жизни.
Фигуристка Загитова рассказала о своём новом показательном номере
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Такой программы у меня точно ещё не было, такой личной. Она посвящена маме Даниила Марковича, нашему любимому хореографу Людмиле Борисовне Шалашовой, которая работала со мной долгое время, готовила меня к Олимпиаде», — цитирует Загитову РИА Новости со ссылкой на эфир Первого канала.

По её словам, для неё это была такая же большая трагедия, как и для Глейхенгауза. Она отметила, что постарается максимально передать чувства своего хореографа.

«Я буду кататься в первую очередь ради неё. И попытаюсь полностью передать этот образ. Надеюсь, у меня это получится, я буду очень стараться», — сказала Загитова.

Ранее олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров высказался о возможном завершении карьеры Загитовой.

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