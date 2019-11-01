Фигуристка Загитова рассказала о своём новом показательном номере
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«Такой программы у меня точно ещё не было, такой личной. Она посвящена маме Даниила Марковича, нашему любимому хореографу Людмиле Борисовне Шалашовой, которая работала со мной долгое время, готовила меня к Олимпиаде», — цитирует Загитову РИА Новости со ссылкой на эфир Первого канала.
По её словам, для неё это была такая же большая трагедия, как и для Глейхенгауза. Она отметила, что постарается максимально передать чувства своего хореографа.
«Я буду кататься в первую очередь ради неё. И попытаюсь полностью передать этот образ. Надеюсь, у меня это получится, я буду очень стараться», — сказала Загитова.
Ранее олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров высказался о возможном завершении карьеры Загитовой.