Итальянские СМИ назвали Карреру одним из претендентов на пост главного тренера «Удинезе»

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Бывший наставник российского футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера входит в число претендентов на должность главного тренера итальянского «Удинезе», которая может стать вакантной в ближайшее время.
Итальянские СМИ назвали Карреру одним из претендентов на пост главного тренера «Удинезе»
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Отмечается, что нынешний рулевой «Удинезе», хорватский специалист Игор Тудор, в скором времени может быть отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды — в двух последних официальных матчах его подопечные потерпели поражения от «Аталанты» и «Ромы» с суммарным счётом 1:11.

Помимо Карреры, сменить Тудора у руля «Удинезе» могут ещё несколько известных итальянских специалистов, среди которых — экс-наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо, а также работавший с коллективом из Удине в 2010-2014 годах Франческо Гвидолин. Кроме того, по информации СМИ, руководство клуба рассматривает кандидатуры Стефано Колантуоно и Паскуале Марино.

Ранее Каррера, остающийся без работы после ухода из «Спартака» в 2018 году, заявил, что не прочь снова поработать в России.

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