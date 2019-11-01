Итальянские СМИ назвали Карреру одним из претендентов на пост главного тренера «Удинезе»
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- globallookpress.com
Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Отмечается, что нынешний рулевой «Удинезе», хорватский специалист Игор Тудор, в скором времени может быть отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды — в двух последних официальных матчах его подопечные потерпели поражения от «Аталанты» и «Ромы» с суммарным счётом 1:11.
Помимо Карреры, сменить Тудора у руля «Удинезе» могут ещё несколько известных итальянских специалистов, среди которых — экс-наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо, а также работавший с коллективом из Удине в 2010-2014 годах Франческо Гвидолин. Кроме того, по информации СМИ, руководство клуба рассматривает кандидатуры Стефано Колантуоно и Паскуале Марино.
Ранее Каррера, остающийся без работы после ухода из «Спартака» в 2018 году, заявил, что не прочь снова поработать в России.