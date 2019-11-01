В США ужесточили наказание за оскорбления на почве расизма во время хоккейных матчей

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Федерация хоккея США приняла решение ужесточить наказание за оскорбления на почве расизма и унизительные высказывания в адрес соперников в матчах всех турниров под своей эгидой — в том числе, детских и юниорских соревнованиях.
В США ужесточили наказание за оскорбления на почве расизма во время хоккейных матчей
  • Pixabay

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что отныне любой хоккеист, позволивший себе подобные высказывания во время официального матча, будет удаляться до конца поединка и отстраняться от участия в соревнованиях на срок, необходимый для проведения расследования и вынесения решения о дальнейших дисциплинарных санкциях в его адрес, но не превышающий 30 дней.

По словам президента Федерации хоккея США Джима Смита, такое решение было вызвано участившимися случаями проявления расизма во время матчей детских и юношеских соревнований.

«По причинам, которые я не могу объяснить, существовавшее ранее наказание было недостаточно строгим, чтобы пресечь проявления неспортивного поведения на льду», — отметил он.

Ранее бывший игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» Патрик Элиаш высказал мнение о проблемах россиянина Никиты Гусева в США.

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