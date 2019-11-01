В «Спартаке» поделились ожиданиями от дерби с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу

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Капитан «Спартака» Георгий Джикия выразил мнение, что московское дерби между красно-белыми и ЦСКА на стадии четвертьфинала Кубка России будет менее результативным, нежели противостояние «Ливерпуля» и «Арсенала» в Кубке английской футбольной лиги, в котором команды забили в общей сложности десять мячей в основное время.
В «Спартаке» поделились ожиданиями от дерби с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу
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«Смотрел матч «Ливерпуль» — «Арсенал». Ждать ли 5:5 в дерби с ЦСКА? Без шансов», — цитирует защитника столичного коллектива РИА Новости.

По словам Джикии, у футболистов «Спартака» не было предпочтений относительно того, с кем сыграть в четвертьфинале Кубка России — с ЦСКА или «Уфой», которую «армейцы» обыграли на стадии 1/8 финала турнира.

«Не сказал бы, что с «Уфой» нам было бы проще, недавно проиграли им на выезде в чемпионате России. Непонятно, что лучше, посмотрим», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал победу над «Ростовом» и вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу.

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