Экс-игрок Серии А рассказал, как в Италии относятся к Каррере

Бывший форвард ряда итальянских клубов и сборной Белоруссии Виталий Кутузов заявил, что на родине Массимо Карреры его достижения в России не воспринимают всерьёз.

«В Италии ничего не говорят о Каррере, здесь у него мало прессы. В Италии любят наставников, которые прошли путь и могут дать гарантию результата. Выигрыш чемпионата России для них — что-то из ряда вон выходящее. Ну скажем так: куда-то съездил, что-то выиграл у медведей. Нужна гарантия, что именно в Италии он справится, а её пока получить не могут, потому у Карреры возникают проблемы с трудоустройством», — цитирует Кутузова «Матч ТВ».

Массимо Каррера возглавлял московский «Спартак» с 2016 по 2018 год. С красно-белыми итальянец выиграл чемпионат и Суперкубок России.

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