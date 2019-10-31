Шайба Дацюка помогла «Автомобилисту» обыграть «Барыс»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над «Барысом» из Казахстана.

Встреча, проходившая на «Барыс-Арене» в Нур-Султане, завершилась победой гостей со счётом 4:3 (ОТ).

В составе победителей забрасывали Джефф Плэтт, Брукс Мэйсек, Павел Дацюк и Найджел Доус. У хозяев отличились Егор Шалапов, Аркадий Шестаков и Даррен Диц.

«Автомобилист» прервал серию из семи поражений подряд. «Барыс» впервые в сезоне проиграл четыре встречи подряд.

Ранее сообщалось, что «Сибирь» одержала шестую победу подряд в КХЛ, обыграв ЦСКА.