Гэтжи: Макгрегор ищет боя, в котором он одержит лёгкую победу

Короткая ссылка
Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи считает, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор должен провести поединок с ним, если он хочет получить шанс вновь побороться за титул.
Гэтжи: Макгрегор ищет боя, в котором он одержит лёгкую победу
  • © Michael Reaves
  • Gettyimages.ru

«Пока творится полная ерунда. Если Макгрегор хочет снова драться за титул, то должен сначала победить меня. Вообще, он может драться с кем угодно, я не против. Но если у него в планах чемпионский бой, то мимо меня он пройти не сможет. Или как вообще это всё тогда понимать? Макгрегор ищет боя, где он одержит лёгкую победу. Думаю, он боится встретиться со мной. Он зарылся так глубоко, что уже не способен выбраться обратно. Его нокаутируют, после чего он уже не вернётся», — приводит слова Гэтжи MMA Fighting.

Возвращение Конора Магкрегора в октагон запланировано на 18 января. Ирландец не проводил поединков с октября 2018 года, когда на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Ранее сообщалось, что Макгрегор бросил вызов неизвестному бойцу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить