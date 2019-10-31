Гэтжи: Макгрегор ищет боя, в котором он одержит лёгкую победу

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи считает, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор должен провести поединок с ним, если он хочет получить шанс вновь побороться за титул.

«Пока творится полная ерунда. Если Макгрегор хочет снова драться за титул, то должен сначала победить меня. Вообще, он может драться с кем угодно, я не против. Но если у него в планах чемпионский бой, то мимо меня он пройти не сможет. Или как вообще это всё тогда понимать? Макгрегор ищет боя, где он одержит лёгкую победу. Думаю, он боится встретиться со мной. Он зарылся так глубоко, что уже не способен выбраться обратно. Его нокаутируют, после чего он уже не вернётся», — приводит слова Гэтжи MMA Fighting.

Возвращение Конора Магкрегора в октагон запланировано на 18 января. Ирландец не проводил поединков с октября 2018 года, когда на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Ранее сообщалось, что Макгрегор бросил вызов неизвестному бойцу.