Гендиректор «Зенита»: престиж Кубка России можно поднять только собственными руками

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказал мнение о престижности Кубка России по футболу.

«Вот говорят о престиже этого соревнования, а престиж можно поднять только собственными руками — и РФС, и лиг, и клубов. Думаю, наш кубок, с учётом истории, заслуживает не меньшего веса, чем Кубок короля в Испании», — приводит слова Медведева ТАСС.

Кубок России проводится с сезона-1992/93. Наиболее титулованным клубом является московский «Локомотив», выигравший трофей восемь раз. На втором месте по данному показателю — столичный ЦСКА, семь побед. У «Зенита» и «Спартака» по три титула. Ещё шесть команд — «Динамо», «Рубин», «Ростов», «Торпедо», «Терек» и «Тосно» побеждали по одному разу.

Ранее Сергей Семак заявил, что у «Зенита» нет цели махнуть на Кубок России по футболу.