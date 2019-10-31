Гендиректор «Зенита»: престиж Кубка России можно поднять только собственными руками

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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказал мнение о престижности Кубка России по футболу.
Гендиректор «Зенита»: престиж Кубка России можно поднять только собственными руками
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«Вот говорят о престиже этого соревнования, а престиж можно поднять только собственными руками — и РФС, и лиг, и клубов. Думаю, наш кубок, с учётом истории, заслуживает не меньшего веса, чем Кубок короля в Испании», — приводит слова Медведева ТАСС.

Кубок России проводится с сезона-1992/93. Наиболее титулованным клубом является московский «Локомотив», выигравший трофей восемь раз. На втором месте по данному показателю — столичный ЦСКА, семь побед. У «Зенита» и «Спартака» по три титула. Ещё шесть команд — «Динамо», «Рубин», «Ростов», «Торпедо», «Терек» и «Тосно» побеждали по одному разу.

Ранее Сергей Семак заявил, что у «Зенита» нет цели махнуть на Кубок России по футболу.

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