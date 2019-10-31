Тим: Медведев будет в топе в течение следующего десятилетия
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«Я впечатлён формой Медведева, но мы, игроки, могли видеть, что рано или поздно это должно было произойти. Он отличный игрок, он очень уверен в себе и будет в топе в течение следующего десятилетия», — цитирует Тима Times of India.
В нынешнем сезоне российский теннисист одержал победу в четырёх турнирах, три из которых — подряд, и ещё шесть раз подряд выходил в финалы, в том числе на US Open.
Ранее сообщалось, что Ник Кирьос поддержал Медведева после поражения на «Мастерсе» в Париже.