Тим: Медведев будет в топе в течение следующего десятилетия

Австрийский теннисист Доминик Тим высказал мнение о прогрессе россиянина Даниила Медведева по ходу нынешнего сезона.

«Я впечатлён формой Медведева, но мы, игроки, могли видеть, что рано или поздно это должно было произойти. Он отличный игрок, он очень уверен в себе и будет в топе в течение следующего десятилетия», — цитирует Тима Times of India.

В нынешнем сезоне российский теннисист одержал победу в четырёх турнирах, три из которых — подряд, и ещё шесть раз подряд выходил в финалы, в том числе на US Open.

Ранее сообщалось, что Ник Кирьос поддержал Медведева после поражения на «Мастерсе» в Париже.