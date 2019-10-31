Российский хоккеист вышел на матч в Англии в маске Путина

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Форвард «Шеффилд Стилерс» Николай Лемтюгов вышел на лёд в маске президента России Владимира Путина перед матчем Кубка вызова с «Манчестер Шторм».
Российский хоккеист вышел на матч в Англии в маске Путина
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Соответствующее фото сам игрок опубликовал в своём Instagram, сопроводив его подписью: «Только положительные эмоции! Спасибо за тёплый приём и вашу помощь в адаптации. Нет войне! Из России с любовью».

Встреча завершилась победой «Шеффилда» со счётом 8:2. 33-летний Лемтюгов, перешедший в «Стиллерс» летом 2019 года из омского клуба Континентальной хоккейной лиги «Авангард», стал автором хет-трика.

Ранее сообщалось, что Зубарев вытолкнул арбитра на скамейку запасных в матче с «Витязем».

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