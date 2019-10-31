Российский хоккеист вышел на матч в Англии в маске Путина
- @steelershockey
Соответствующее фото сам игрок опубликовал в своём Instagram, сопроводив его подписью: «Только положительные эмоции! Спасибо за тёплый приём и вашу помощь в адаптации. Нет войне! Из России с любовью».
Встреча завершилась победой «Шеффилда» со счётом 8:2. 33-летний Лемтюгов, перешедший в «Стиллерс» летом 2019 года из омского клуба Континентальной хоккейной лиги «Авангард», стал автором хет-трика.
Ранее сообщалось, что Зубарев вытолкнул арбитра на скамейку запасных в матче с «Витязем».