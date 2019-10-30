Хоккеист СКА Зубарев вытолкнул арбитра на скамейку запасных в матче с «Витязем»
Защитник петербургского СКА Зубарев во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с подольским «Витязем» случайно вытолкнул на скамейку запасных арбитра встречи.
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov/Global Look Press
Видеозапись эпизода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Инцидент произошёл во время второго периода встречи.
Ранее «Трактор» нанёс минскому «Динамо» девятое поражение подряд в КХЛ.
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