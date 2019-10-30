Хоккеист СКА Зубарев вытолкнул арбитра на скамейку запасных в матче с «Витязем»

Защитник петербургского СКА Зубарев во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с подольским «Витязем» случайно вытолкнул на скамейку запасных арбитра встречи.

globallookpress.com

© Maksim Konstantinov/Global Look Press

Видеозапись эпизода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ. Инцидент произошёл во время второго периода встречи. Ранее «Трактор» нанёс минскому «Динамо» девятое поражение подряд в КХЛ.