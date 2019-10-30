Хоккеист СКА Зубарев вытолкнул арбитра на скамейку запасных в матче с «Витязем»

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Защитник петербургского СКА Зубарев во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с подольским «Витязем» случайно вытолкнул на скамейку запасных арбитра встречи.
Хоккеист СКА Зубарев вытолкнул арбитра на скамейку запасных в матче с «Витязем»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

Видеозапись эпизода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Инцидент произошёл во время второго периода встречи. 

Ранее «Трактор» нанёс минскому «Динамо» девятое поражение подряд в КХЛ.

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