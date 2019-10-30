«Трактор» нанёс минскому «Динамо» девятое поражение подряд в КХЛ

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Челябинский «Трактор» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Трактор» нанёс минскому «Динамо» девятое поражение подряд в КХЛ
  • © hctraktor.org

Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счётом 4:1.

В составе хозяев дубль оформил Энвер Лисин, также отличились Фёдор Малыхин и Александр Авцин. У белорусского коллектива единственную шайбу забросил Шейн Принс.

Таким образом, «Динамо» потерпело девятое поражение подряд в регулярном сезоне.

В следующем матче «Трактор» сыграет с «Автомобилистом». «Динамо» же встретится с «Металлургом».

Ранее «Спартак» обыграл «Йокерит» и одержал пятую победу подряд в КХЛ.

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