«Трактор» нанёс минскому «Динамо» девятое поражение подряд в КХЛ

Челябинский «Трактор» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счётом 4:1.

В составе хозяев дубль оформил Энвер Лисин, также отличились Фёдор Малыхин и Александр Авцин. У белорусского коллектива единственную шайбу забросил Шейн Принс.

Таким образом, «Динамо» потерпело девятое поражение подряд в регулярном сезоне.

В следующем матче «Трактор» сыграет с «Автомобилистом». «Динамо» же встретится с «Металлургом».

Ранее «Спартак» обыграл «Йокерит» и одержал пятую победу подряд в КХЛ.