Бивол назвал основную задачу Ковалёва в бое с Альваресом
- РИА Новости
«Я буду на этом поединке в США, буду болеть за Сергея, ну и не буду скрывать — я хочу встретиться с победителем, с чемпионом WBO в полутяжёлом весе, в объединительном поединке. Задача Сергея, конечно же, — удержать Канело на дистанции, и он может это сделать, он хороший боксёр, боксировать с ним непросто, и тому же Канело будет непросто», — приводит слова Бивола пресс-служба промоутерской организации «Мир бокса».
Он отметил, что важным моментом в предстоящем бое станет функциональная готовность Ковалёва.
«Хочется пожелать ему удачи, потому что я знаю, сколько этот человек пахал в спорте: много общих знакомых. Просто хочется, чтобы у него всё нормально было», — добавил боксёр.
В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и она ничья.
Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.
Ранее сообщалось, что Альварес назвал Ковалёва самым сильным соперником в своей карьере.