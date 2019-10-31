Бивол назвал основную задачу Ковалёва в бое с Альваресом

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом WBO в полутяжёлом весе россиянином Сергеем Ковалёвым и обладателем титулов WBA, WBC и IBF в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.

«Я буду на этом поединке в США, буду болеть за Сергея, ну и не буду скрывать — я хочу встретиться с победителем, с чемпионом WBO в полутяжёлом весе, в объединительном поединке. Задача Сергея, конечно же, — удержать Канело на дистанции, и он может это сделать, он хороший боксёр, боксировать с ним непросто, и тому же Канело будет непросто», — приводит слова Бивола пресс-служба промоутерской организации «Мир бокса».

Он отметил, что важным моментом в предстоящем бое станет функциональная готовность Ковалёва.

«Хочется пожелать ему удачи, потому что я знаю, сколько этот человек пахал в спорте: много общих знакомых. Просто хочется, чтобы у него всё нормально было», — добавил боксёр.

В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и она ничья.

Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.

Ранее сообщалось, что Альварес назвал Ковалёва самым сильным соперником в своей карьере.