«Сиэтл» и «Торонто» вышли в финал плей-офф MLS

«Сиэтл Саундерс» и «Торонто» вышли в финал плей-офф Высшей футбольной лиги (MLS).

В финале Западной конференции «Сиэтл» взял верх над «Лос-Анджелесом» со счётом 3:1. В решающем матче Восточной конференции «Торонто» обыграл «Атланту Юнайтед» — 2:1.

Финал плей-офф MLS между «Сиэтлом» и «Торонто» состоится 10 ноября. Команды в прошлом дважды подряд встречались в решающей игре сезона: в 2016 году «Сиэтл» по пенальти взял верх над «Торонто», а на следующий год канадская команда победила в основное время со счётом 2:0.

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