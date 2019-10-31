«Сиэтл» и «Торонто» вышли в финал плей-офф MLS

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«Сиэтл Саундерс» и «Торонто» вышли в финал плей-офф Высшей футбольной лиги (MLS).
«Сиэтл» и «Торонто» вышли в финал плей-офф MLS
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В финале Западной конференции «Сиэтл» взял верх над «Лос-Анджелесом» со счётом 3:1. В решающем матче Восточной конференции «Торонто» обыграл «Атланту Юнайтед» — 2:1.

Финал плей-офф MLS между «Сиэтлом» и «Торонто» состоится 10 ноября. Команды в прошлом дважды подряд встречались в решающей игре сезона: в 2016 году «Сиэтл» по пенальти взял верх над «Торонто», а на следующий год канадская команда победила в основное время со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию.

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