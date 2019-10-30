Владимир Кличко признался, что может вернуться в бокс

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Владимир Кличко признался, что может возобновить карьеру.

«Могу ли вернуться? Да, я держу этот вариант. Не собираюсь возвращаться, чтобы просто сломать кому-то челюсть. Я могу вернуться ради рекорда. Это круто. Джорджу Форману было 45 лет, когда он стал чемпионом, и это действительно прекрасное достижение», — цитирует Кличко The Daily Mail.

Экс-чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году, проиграв нокаутом британцу Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри раскритиковал Владимира Кличко.

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