Фьюри раскритиковал Владимира Кличко

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Британский боксёр Тайсон Фьюри вспомнил свою победу над Владимиром Кличко, назвав украинца неудачником.
Фьюри раскритиковал Владимира Кличко
  • ©Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

«Я не знаю, вернётся ли Кличко на ринг. Он большой неудачник, жалкий лузер. Кличко никогда не был хорош. Владимир, я буду сниться тебе в ночных кошмарах, ты никогда не победишь меня. Помни: я надрал тебе зад», — заявил британский боксёр в интервью iFL TV.

Фьюри победил Владимира Кличко в 2015 году единогласным решением судей, лишив украинца титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IFO и IBO.

Ранее Фьюри заявил, что Джошуа проиграет Руису в повторном поединке.

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