Фьюри раскритиковал Владимира Кличко
- ©Dmitry Golubovich/Russian Look
- globallookpress.com
«Я не знаю, вернётся ли Кличко на ринг. Он большой неудачник, жалкий лузер. Кличко никогда не был хорош. Владимир, я буду сниться тебе в ночных кошмарах, ты никогда не победишь меня. Помни: я надрал тебе зад», — заявил британский боксёр в интервью iFL TV.
Фьюри победил Владимира Кличко в 2015 году единогласным решением судей, лишив украинца титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IFO и IBO.
Ранее Фьюри заявил, что Джошуа проиграет Руису в повторном поединке.