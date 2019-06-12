Фьюри раскритиковал Владимира Кличко

Британский боксёр Тайсон Фьюри вспомнил свою победу над Владимиром Кличко, назвав украинца неудачником.

«Я не знаю, вернётся ли Кличко на ринг. Он большой неудачник, жалкий лузер. Кличко никогда не был хорош. Владимир, я буду сниться тебе в ночных кошмарах, ты никогда не победишь меня. Помни: я надрал тебе зад», — заявил британский боксёр в интервью iFL TV.

Фьюри победил Владимира Кличко в 2015 году единогласным решением судей, лишив украинца титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IFO и IBO.

Ранее Фьюри заявил, что Джошуа проиграет Руису в повторном поединке.