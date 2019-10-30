Гончаренко прокомментировал победу ЦСКА над «Уфой» в Кубке России

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о победе команды над «Уфой» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

«Хочу отметить победу на флажке и то, что игроки получили игровую практику. Больше нечего. Если с «Ференцварошем» было достаточно моментов, чтобы выиграть, сегодня было наоборот», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По его словам, армейцы не хотели играть в дополнительное время и сделали всё для победы в основное время.

«Хотели выиграть. Надо более умно играть, чтобы у тебя было больше сил на конец игры. Влашич вышел на левый фланг, потому что показалось, что он может нам дать там преимущество», — добавил Гончаренко.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-синих. В 1/4 финале ЦСКА сыграет с победителем матча «Спартак» — «Ростов».

Ранее наставник «Уфы» Вадим Евсеев также остался доволен тем, что команды не играли в дополнительное время.