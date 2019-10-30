«Шинник» сыграет с «Уралом» в четвертьфинале Кубка России

Ярославский «Шинник» в серии пенальти победил «Нижний Новгород» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

Основное время встречи, прошедшей в Нижнем Новгороде, завершилось со счётом 2:2.

В составе гостей отличились Дмитрий Самойлов и Александр Эктов. У нижегородцев дубль оформил Владимир Хозин.

Хозяева на 65-й минуте остались в меньшинстве после удаления Павла Игнатовича.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Шинника» — 3:0.

Таким образом, ярославцы вышли в четвертьфинал, в котором сыграют с екатеринбургским «Уралом».

Ранее ЦСКА одержал победу над «Уфой» в 1/8 финала Кубка России.