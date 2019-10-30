В «Вашингтоне» назвали российского вратаря Самсонова одарённым хоккеистом
- Reuters
«Самсонов — одарённый игрок. У него есть множество качеств, которые вы хотели бы видеть во вратаре. Он спокоен и уверен в себе», — цитирует генменеджера The Athletic.
Он отметил, что россиянин готов учиться новому и применять это на деле.
«Посмотрим, сможем ли мы реализовать его потенциал и сделать его тем игроком, каким он может быть», — сказал Маклеллан.
В нынешнем сезоне Самсонов сыграл пять матчей в НХЛ.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин назван первой звездой игрового дня в НХЛ.