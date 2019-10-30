В «Вашингтоне» назвали российского вратаря Самсонова одарённым хоккеистом

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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан выразил мнение, что российский голкипер команды Илья Самсонов является одарённым игроком.
В «Вашингтоне» назвали российского вратаря Самсонова одарённым хоккеистом
  • Reuters

«Самсонов — одарённый игрок. У него есть множество качеств, которые вы хотели бы видеть во вратаре. Он спокоен и уверен в себе», — цитирует генменеджера The Athletic.

Он отметил, что россиянин готов учиться новому и применять это на деле. 

«Посмотрим, сможем ли мы реализовать его потенциал и сделать его тем игроком, каким он может быть», — сказал Маклеллан.

В нынешнем сезоне Самсонов сыграл пять матчей в НХЛ.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин назван первой звездой игрового дня в НХЛ.

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