Агент прокомментировал слухи об интересе «Локомотива» к Чернову

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Агент защитника самарских «Крыльев Советов» Никиты Чернова Вадим Шпинёв высказался по поводу информации об интересе к своему клиенту со стороны московского футбольного клуба «Локомотив».
Агент прокомментировал слухи об интересе «Локомотива» к Чернову
  • РИА Новости

«Никаких контактов с «Локомотивом» не было, Никита — игрок «Крыльев Советов». Клубы между собой тоже, как я понимаю, не контактировали», — цитирует Шпинёва «Чемпионат».

Чернов перешёл в «Крылья» из ЦСКА в июле этого года. В нынешнем сезоне он сыграл за самарский коллектив в 11 матчах Российской премьер-лиги. 

Ранее наставник железнодорожников Юрий Сёмин ответил на слова Криштиану Роналду об оборонительной тактике «Локомотива».

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