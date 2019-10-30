Агент прокомментировал слухи об интересе «Локомотива» к Чернову
- РИА Новости
«Никаких контактов с «Локомотивом» не было, Никита — игрок «Крыльев Советов». Клубы между собой тоже, как я понимаю, не контактировали», — цитирует Шпинёва «Чемпионат».
Чернов перешёл в «Крылья» из ЦСКА в июле этого года. В нынешнем сезоне он сыграл за самарский коллектив в 11 матчах Российской премьер-лиги.
Ранее наставник железнодорожников Юрий Сёмин ответил на слова Криштиану Роналду об оборонительной тактике «Локомотива».