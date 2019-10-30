Кожевников: игра Гусева соответствует уровню «Нью-Джерси»

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников считает, что игра российского форварда Никиты Гусева соответствует уровню клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз».
Кожевников: игра Гусева соответствует уровню «Нью-Джерси»
  • Reuters

«На мой взгляд, его игра соответствует уровню «Нью-Джерси». Он помогал команде, забрасывал шайбы. Но он выступает в третьей тройке. Что можно требовать от него? Он меньше времени проводит на льду, не выходит в большинстве. И это при том, что Гусев — хороший распасовщик, умеет забивать сам», — сказал Кожевников в интервью RT.

Ранее призёр Олимпийских игр 2002 года в составе сборной России Андрей Николишин ответил, считает ли Гусева игроком формата НХЛ.

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