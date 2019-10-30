Гвардиола считает, что в будущем Хави станет главным тренером «Барселоны»

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Бывший главный тренер «Барселоны» Пеп Гвардиола, в настоящее время возглавляющий британский «Манчестер Сити», поделился мнением о своём бывшем подопечном Хави.
Гвардиола считает, что в будущем Хави станет главным тренером «Барселоны»
  • © Darren Staples via www.imago-ima/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Рано или поздно это случится, и Хави станет главным тренером «Барселоны». Он ещё очень молодой, но однажды это произойдёт. Хави понимает футбол, это страстный человек, который полностью посвящён работе. Он смелый и говорит всё прямо», — цитирует Гвардиолу Catalunya Radio.

Хави является рекордсменом «Барселоны» по количеству сыгранных матчей. Испанец закончил карьеру футболиста в «Аль-Садде» в 2019 году. После завершения сезона испанец заключил тренерский контракт с клубом до 2020 года.

Ранее сообщалось, что Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне.

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