Медведев объяснил своё поражение от 65-й ракетки мира на «Мастерсе» в Париже
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«На корте я не думал о своей победной серии, а просто боялся проиграть. Ненавижу проигрывать. Но я также знаю, как могу играть. Иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь сопернику. Поражение я расцениваю как опыт. Жереми играл очень хорошо. Жаль, что я не смог победить, ведь у меня были шансы. Но разница в том, что Шарди удалось использовать свои возможности, а мне нет», — цитирует Медведева AFP.
Впервые с Уимблдона россиянин не сумел выйти в финал соревнования, в котором принимал участие.
Ранее сообщалось, что Медведев уступил Шарди в матче второго круга «Мастерса» в Париже.