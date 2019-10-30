Медведев объяснил своё поражение от 65-й ракетки мира на «Мастерсе» в Париже

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Россиянин Даниил Медведев считает, что Жереми Шарди удалось использовать свои шансы в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов категории «Мастерс-1000» (АТР) в Париже.
Медведев объяснил своё поражение от 65-й ракетки мира на «Мастерсе» в Париже
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«На корте я не думал о своей победной серии, а просто боялся проиграть. Ненавижу проигрывать. Но я также знаю, как могу играть. Иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь сопернику. Поражение я расцениваю как опыт. Жереми играл очень хорошо. Жаль, что я не смог победить, ведь у меня были шансы. Но разница в том, что Шарди удалось использовать свои возможности, а мне нет», — цитирует Медведева AFP.

Впервые с Уимблдона россиянин не сумел выйти в финал соревнования, в котором принимал участие.

Ранее сообщалось, что Медведев уступил Шарди в матче второго круга «Мастерса» в Париже.

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