«Рейнджерс» одержал победу над «Тампой» в матче регулярного чемпионата НХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг».
«Рейнджерс» одержал победу над «Тампой» в матче регулярного чемпионата НХЛ
  • © AFP

Матч, проходивший на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Рейнджерс» забрасывали Каапо Какко, Райан Строум, Филип Хитил и Адам Фокс. Единственная шайба гостей на счету Никиты Кучерова.

Российские форварды «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич отдали по одной результативной передаче в матче. Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой. Вратарь гостей Андрей Василевский отразил 38 бросков из 41. Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями.

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