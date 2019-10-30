Более 500 человек попали в чёрный список российских болельщиков

МВД России внесло 538 человек в список болельщиков, которым запрещено посещать официальные спортивные мероприятия.

«В настоящее время в списке лиц, которым запрещено посещать места проведения официальных спортивных мероприятий в дни их проведения, находится 538 человек», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

При этом отмечается, что в этом списке 11 женщин.

В конце апреля заместитель директора по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Сафонов сообщил, что трое фанатов получили запрет на посещение матчей лиги по итогам встречи «Краснодара» и московского ЦСКА в рамках 26-го тура.