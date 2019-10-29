Российский кайтбордер установил мировой рекорд

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Многократный чемпион России по кайтбордингу Евгений Новожеев первым в мире преодолел пролив Лаперуза на кайтборде.
Российский кайтбордер установил мировой рекорд
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Пролив Лаперуза является одним из наиболее сложных в судоходном плане. Ни одна из предыдущих попыток преодоления пролива на кайтборде не увенчалась успехом. Россиянин сумел совершить переход по маршруту мыс Крильон, остров Сахалин — остров Хоккайдо, который в общей сложности составил 57 км. Сам переход был осуществлён 15 октября 2019 года и занял 2 часа 56 минут. Рекордсмен посвятил достижение предстоящим летним Олимпийским играм — 2020 в Японии. С 2024 года кайтбординг включён в программу соревнований как отдельная дисциплина Олимпийских игр.

«Переход мыс Крильон, остров Сахалин — остров Хоккайдо был достаточно тяжёлым из-за состояния и температуры воды, а также течений. Сильные шквальные ветра и боковое течение постоянно сносили с маршрута. Мы расходились с лодкой сопровождения на 5—6 км, на такой дистанции рации уже не работали. Я абсолютно доволен результатом и благодарю команду за поддержку», — сказал рекордсмен на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Калинина стала бронзовым призёром в кайтбординге на Всемирных пляжных играх.

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