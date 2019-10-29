УЕФА наказал Болгарию за расистские выкрики болельщиков на матче с Англией

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес наказание Болгарскому футбольному союзу за поведение болельщиков во время домашнего матча отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с командой Англии.

За проявление расизма болельщиками УЕФА наказал сборную Болгарии проведением двух домашних матчей без зрителей. Второй из поединков будет условным в продолжение двухлетнего испытательного срока.

Помимо этого, УЕФА обязал Болгарский футбольный союз в следующих двух домашних матчах вывесить баннер с надписью: «Нет расизму!» с логотипом УЕФА. Также Болгарский футбольный союз будет оштрафован за расистское поведение болельщиков и бросание предметов на €75 тыс. и ещё €10 тыс. — за беспорядки во время исполнения гимнов.

Ранее сообщалось, что болгарская полиция накажет девять фанатов за проявление расизма на матче со сборной Англии.