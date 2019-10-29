Тищенко считает весогонку причиной смертей в боксе

Олимпийский чемпион в весовой категории до 91 кг, россиянин Евгений Тищенко считает, что активная сгонка веса перед боем повышает риск получения травм со смертельным исходом.

«Очень жаль, что подобное происходит. Но так было всегда, просто сейчас из-за повышенной информатизации общества это получает широкую огласку. Возможно, подобные случаи происходят в том числе и из-за сгонки веса, так как организм обезвожен. Но когда мы выходим на ринг, то не думаем о том, что может случиться. Это часть профессии, риски есть всегда», — приводит слова Тищенко РИА Новости.

В 2019 году из-за травм, полученных во время боя, скончались боксёры Патрик Дэй, Максим Дадашев и Уго Сантильян.

Ранее сообщалось, что в США после боя умер Патрик Дэй.