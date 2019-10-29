Тищенко считает весогонку причиной смертей в боксе

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Олимпийский чемпион в весовой категории до 91 кг, россиянин Евгений Тищенко считает, что активная сгонка веса перед боем повышает риск получения травм со смертельным исходом.
Тищенко считает весогонку причиной смертей в боксе
  • © Пресс-службой RCC Boxing Promotions

«Очень жаль, что подобное происходит. Но так было всегда, просто сейчас из-за повышенной информатизации общества это получает широкую огласку. Возможно, подобные случаи происходят в том числе и из-за сгонки веса, так как организм обезвожен. Но когда мы выходим на ринг, то не думаем о том, что может случиться. Это часть профессии, риски есть всегда», — приводит слова Тищенко РИА Новости.

В 2019 году из-за травм, полученных во время боя, скончались боксёры Патрик Дэй, Максим Дадашев и Уго Сантильян.

Ранее сообщалось, что в США после боя умер Патрик Дэй.

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