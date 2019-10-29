Кокляев о тренировках в Дагестане: Конор пригласил — я не поехал
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«Почему я приехал тренироваться именно в Дагестан? Потому что Конор Макгрегор пригласил меня, а я к нему не пошёл. Я топлю за Хабиба Нурмагомедова, болею за него, потому что болеть надо за наших», — приводит слова Кокляева «Чемпионат» со ссылкой на «РЕН ТВ».
Он также отметил, что в прошлом уже посещал Дагестан.
«Я уже был в Кизляре, был в Хунзахе. Связывает меня с этой республикой тесная дружба, с жителями этой прекрасной стороны», — добавил спортсмен.
Поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Бой будет проводиться по правилам бокса.
Ранее сообщалось, что Емельяненко подарил Стивену Сигалу билеты на бой с Кокляевым.