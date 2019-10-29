Роналду заявил, что остался недоволен собственной игрой в матче ЛЧ с «Локомотивом»

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду прокомментировал свою игру в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионом с московским «Локомотивом».

«Соперник отказался играть в футбол, они просто «припарковали автобус». Было сложно забить, я не смог отличиться, это меня расстроило. Но всё в порядке, самое главное — победа нашей команды», — приводит слова Роналду Goal со ссылкой на печатную версию France Football.

«Ювентус» на своём поле обыграл «Локомотив» со счётом 2:1. В четвёртом туре команды встретятся в Москве на «РЖД Арене». Игра пройдёт 6 ноября.

Ранее Роналду признался, что если бы у него была возможность, то он бы принимал участие только в важных матчах.