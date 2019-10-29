Роналду заявил, что остался недоволен собственной игрой в матче ЛЧ с «Локомотивом»

Короткая ссылка
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду прокомментировал свою игру в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионом с московским «Локомотивом».
Роналду заявил, что остался недоволен собственной игрой в матче ЛЧ с «Локомотивом»
  • © Andrea Staccioli / Insidefoto vi
  • globallookpress.com

«Соперник отказался играть в футбол, они просто «припарковали автобус». Было сложно забить, я не смог отличиться, это меня расстроило. Но всё в порядке, самое главное — победа нашей команды», — приводит слова Роналду Goal со ссылкой на печатную версию France Football.

«Ювентус» на своём поле обыграл «Локомотив» со счётом 2:1. В четвёртом туре команды встретятся в Москве на «РЖД Арене». Игра пройдёт 6 ноября.

Ранее Роналду признался, что если бы у него была возможность, то он бы принимал участие только в важных матчах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить