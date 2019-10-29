Модель объяснила, почему показала грудь на стадионе во время бейсбольного матча
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«Наши доходы от Shagmag будут направлены на оплату медицинских счетов женщин с раком груди», — написала Саммер в своём Twitter.
Поступок Саммер и Роуз попал в прямой эфир Fox Sports. Американские журналисты заметили на футболках девушек логотип журнала Shagmag и сочли это рекламной акцией. MLB, рассмотрев произошедшее, направила девушкам письма с уведомлением о пожизненном запрете на посещение любых мероприятий, проводимых под эгидой организации.
Ранее сообщалось, что Трампа освистали во время бейсбольного матча в США.