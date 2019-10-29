Модель объяснила, почему показала грудь на стадионе во время бейсбольного матча

Американская модель Лорен Саммер, получившая запрет на посещение матчей Высшей лиги бейсбола (MLB) за то, что вместе с другой моделью Джулией Роуз обнажила грудь во время матча между «Вашингтон Нэшнлс» и «Хьюстон Астрос», рассказала о мотивах такого поступка.

«Наши доходы от Shagmag будут направлены на оплату медицинских счетов женщин с раком груди», — написала Саммер в своём Twitter.

Поступок Саммер и Роуз попал в прямой эфир Fox Sports. Американские журналисты заметили на футболках девушек логотип журнала Shagmag и сочли это рекламной акцией. MLB, рассмотрев произошедшее, направила девушкам письма с уведомлением о пожизненном запрете на посещение любых мероприятий, проводимых под эгидой организации.

Ранее сообщалось, что Трампа освистали во время бейсбольного матча в США.