Рублёв проиграл Цонга на старте турнира ATP в Париже

Россиянин Андрей Рублёв потерпел поражение от француза Жо-Вильфрида Цонга в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Париже.

Reuters

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут и завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:4 в пользу французского теннисиста. Во втором круге Цонга сыграет с итальянцем Маттео Берреттини. Ранее сообщалось, что Роджер Федерер пропустит «Мастерс» в Париже.