Рублёв проиграл Цонга на старте турнира ATP в Париже
Россиянин Андрей Рублёв потерпел поражение от француза Жо-Вильфрида Цонга в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Париже.
- Reuters
Встреча продолжалась 2 часа 25 минут и завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:4 в пользу французского теннисиста.
Во втором круге Цонга сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.
Ранее сообщалось, что Роджер Федерер пропустит «Мастерс» в Париже.
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