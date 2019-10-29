Рублёв проиграл Цонга на старте турнира ATP в Париже

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Россиянин Андрей Рублёв потерпел поражение от француза Жо-Вильфрида Цонга в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Париже.
Рублёв проиграл Цонга на старте турнира ATP в Париже
  • Reuters

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут и завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:4 в пользу французского теннисиста.

Во втором круге Цонга сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.

Ранее сообщалось, что Роджер Федерер пропустит «Мастерс» в Париже.

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