СМИ: «Зенит» интересуется защитником «Ромы» Жезусом

Петербургский футбольный клуб «Зенит» рассматривает возможность приобретения защитника итальянской «Ромы» Жуана Жезуса.

Как сообщает Calciomercato, в последние несколько месяцев информацию об игроке запрашивали «Зенит» и португальский «Порту». Кроме того, футболистом интересуются «Торино» и «Сампдория».

Отмечается, что наставник римского клуба Паулу Фонсека не рассчитывает на Жезуса, из-за чего трансфер может состояться уже зимой.

Жезус перешёл в «Рому» в 2016 году из «Интера». В нынешнем сезоне он сыграл три матча в чемпионате Италии.

Ранее футболист «Краснодара» Иван Игнатьев ответил на слухи о переходе в «Зенит».