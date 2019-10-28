СКА прервал неудачную серию из пяти поражений подряд в КХЛ

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Петербургский СКА в серии буллитов оказался сильнее череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА прервал неудачную серию из пяти поражений подряд в КХЛ
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Основное время встречи, прошедшей в Череповце, завершилось со счётом 1:1.

В составе хозяев отличился Егор Морозов. У армейцев голом отметился Йоонас Кемппайнен.

Победу гостям в серии буллитов принёс точный бросок Владимира Ткачёва.

Таким образом, подопечные Алексея Кудашова одержали первую победу за шесть матчей.

В параллельной игре нижнекамский «Нефтехимик» взял верх над владивостокским «Адмиралом» (4:3).

Ранее ЦСКА по буллитам одолел «Авангард» в КХЛ.

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