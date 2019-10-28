СКА прервал неудачную серию из пяти поражений подряд в КХЛ
- @hcSKA
Основное время встречи, прошедшей в Череповце, завершилось со счётом 1:1.
В составе хозяев отличился Егор Морозов. У армейцев голом отметился Йоонас Кемппайнен.
Победу гостям в серии буллитов принёс точный бросок Владимира Ткачёва.
Таким образом, подопечные Алексея Кудашова одержали первую победу за шесть матчей.
В параллельной игре нижнекамский «Нефтехимик» взял верх над владивостокским «Адмиралом» (4:3).
Ранее ЦСКА по буллитам одолел «Авангард» в КХЛ.