Фанаты «Фейеноорда» забросали автобус команды стеклом и пиротехникой
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Как сообщает De Telegraaf, болельщики бросали в автобус стекло и пиротехнику, а также требовали отставки главного тренера Япа Стама.
Встреча завершилась со счётом 0:4.
На данный момент «Фейеноорд» занимает 12-е место в турнирной таблице в чемпионате Нидерландов, набрав 14 очков.
«Витесс» Леонида Слуцкого уступил аутсайдеру чемпионата Нидерландов по футболу.
Daar is de spelersbus pic.twitter.com/45QQwpKemm— Jaap Jan de Vries (@jaapjandevries) October 27, 2019