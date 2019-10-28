Фанаты «Фейеноорда» забросали автобус команды стеклом и пиротехникой

Болельщики роттердамского «Фейеноорда» атаковали автобус своей команды после разгромного поражения от амстердамского «Аякса» в матче 11-го тура голландской футбольной Эридивизи.

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Как сообщает De Telegraaf, болельщики бросали в автобус стекло и пиротехнику, а также требовали отставки главного тренера Япа Стама. Встреча завершилась со счётом 0:4. На данный момент «Фейеноорд» занимает 12-е место в турнирной таблице в чемпионате Нидерландов, набрав 14 очков. «Витесс» Леонида Слуцкого уступил аутсайдеру чемпионата Нидерландов по футболу. Daar is de spelersbus pic.twitter.com/45QQwpKemm — Jaap Jan de Vries (@jaapjandevries) October 27, 2019