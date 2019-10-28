В «Ростове» рассказали, чем занимается в клубе Мамаев
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба жёлто-синих, 30 сентября игрок провёл первые тренировки в новой команде, а 4 октября уже приступил к занятиям в общей группе.
Во время перерыва на матчи сборных полузащитник также принял участие в двустороннем матче команды, в котором забил один мяч.
Мамаев был приговорён к полутора годам лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы. 17 сентября футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, вскоре после этого его контракт с «Краснодаром» был расторгнут, он стал свободным агентом.
28 сентября «Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым. Соглашение жёлто-синих с игроком рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один сезон.
Ранее «Ростов» опубликовал фото Мамаева с тренировки.