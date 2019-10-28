В «Ростове» рассказали, чем занимается в клубе Мамаев

Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» рассказала, чем последний месяц занимался новичок команды полузащитник Павел Мамаев.

Как сообщает пресс-служба жёлто-синих, 30 сентября игрок провёл первые тренировки в новой команде, а 4 октября уже приступил к занятиям в общей группе.

Во время перерыва на матчи сборных полузащитник также принял участие в двустороннем матче команды, в котором забил один мяч.

Мамаев был приговорён к полутора годам лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы. 17 сентября футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, вскоре после этого его контракт с «Краснодаром» был расторгнут, он стал свободным агентом.

28 сентября «Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым. Соглашение жёлто-синих с игроком рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Ранее «Ростов» опубликовал фото Мамаева с тренировки.