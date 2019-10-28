Источник: МЮ готов заплатить за Санчо более £100 млн

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Руководство «Манчестер Юнайтед» готово заплатить дортмундской «Боруссии» необходимую сумму за футболиста Джейдона Санчо.
Источник: МЮ готов заплатить за Санчо более £100 млн
  • © Guido Kirchner/dpa
  • globallookpress.com

Как сообщает Daily Mirror, дортмундская «Боруссия» оценила английского полузащитника Джейдона Санчо в сумму, превышающую £100 млн, однако «Манчестер Юнайтед» готов к подобным тратам. «Красные дьяволы» контактировали с немецким клубом по поводу футболиста ещё в прошлом сезоне, но получили отказ.

Санчо выступает за «Боруссию» с 2017 года. Футболист провёл за клуб 68 матчей, забил 18 мячей и отдал 30 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» зимой предложит за Погба €150 млн.

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