Источник: МЮ готов заплатить за Санчо более £100 млн
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Как сообщает Daily Mirror, дортмундская «Боруссия» оценила английского полузащитника Джейдона Санчо в сумму, превышающую £100 млн, однако «Манчестер Юнайтед» готов к подобным тратам. «Красные дьяволы» контактировали с немецким клубом по поводу футболиста ещё в прошлом сезоне, но получили отказ.
Санчо выступает за «Боруссию» с 2017 года. Футболист провёл за клуб 68 матчей, забил 18 мячей и отдал 30 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Реал» зимой предложит за Погба €150 млн.