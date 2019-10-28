Нападающий ЦСКА Окулов прокомментировал вызов в сборную России

Нападающий ЦСКА Константин Окулов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал вызов в сборную России.

«Всегда приятно получать приглашение в сборную. Дай бог, чтобы этот вызов помог мне в будущем и стал прорывом в моей игре», — сказал он.

Хоккеист также оценил победу армейцев над «Авангардом» после проигрыша в начале сезона в матче за Кубок открытия (1:3).

Как отметил Окулов, было бы обидно проиграть «Авангарду» два матча подряд, так что они хотели победить в Балашихе.

Ранее председатель совета директоров омского клуба «Авангард» Александр Крылов в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о важности развития детского хоккея.