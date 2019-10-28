Нападающий ЦСКА Окулов прокомментировал вызов в сборную России

Короткая ссылка
Нападающий ЦСКА Константин Окулов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал вызов в сборную России.
Нападающий ЦСКА Окулов прокомментировал вызов в сборную России
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Всегда приятно получать приглашение в сборную. Дай бог, чтобы этот вызов помог мне в будущем и стал прорывом в моей игре», — сказал он.

Хоккеист также оценил победу армейцев над «Авангардом» после проигрыша в начале сезона в матче за Кубок открытия (1:3).

Как отметил Окулов, было бы обидно проиграть «Авангарду» два матча подряд, так что они хотели победить в Балашихе.

Ранее председатель совета директоров омского клуба «Авангард» Александр Крылов в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о важности развития детского хоккея.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить