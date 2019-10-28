СМИ: Футболисту «Фиорентины» Рибери грозит дисквалификация за толчок судьи

Полузащитник итальянской «Фиорентины» может получить длительную дисквалификацию за толчок одного из арбитров встречи с «Лацио» (1:2).

Рибери получил красную карточку после окончания матча. Француз дважды толкнул бокового арбитра. Причиной недовольства игрока и его партнёров по команде стал гол «Лацио», засчитанный на 89-й минуте встречи.

Срок дисквалификации Рибери будет основываться на отчёте главного судьи матча, сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Лацио» обыграл «Фиорентину» в матче Серии А благодаря голу на 89-й минуте.