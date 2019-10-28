СМИ: Футболисту «Фиорентины» Рибери грозит дисквалификация за толчок судьи
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- globallookpress.com
Рибери получил красную карточку после окончания матча. Француз дважды толкнул бокового арбитра. Причиной недовольства игрока и его партнёров по команде стал гол «Лацио», засчитанный на 89-й минуте встречи.
Срок дисквалификации Рибери будет основываться на отчёте главного судьи матча, сообщает Sky Sports.
Ранее сообщалось, что «Лацио» обыграл «Фиорентину» в матче Серии А благодаря голу на 89-й минуте.