Тактаров посоветовал Нурмагомедову подраться с Макгрегором в Ирландии

Бывший российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров посоветовал чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову провести повторный бой с ирландцем Конором Макгрегором на территории соперника.

«Я бы дал матч-реванш в Дублине. Как когда-то давал реванш в Бразилии, в Сан-Паулу, где людей убивали по вечерам на улице. Но это я. Я никогда никого и ничего не боялся, а наоборот, искал опасность. У меня такая генетика. Она мне досталась от смелых и честных людей. Потому я понимаю и принимаю, если вижу, что кто-то струсил: не у всех такие гены», — написал Тактаров в Instagram под видео, на котором Макгрегор упрекает Нурмагомедова в том, что россиянин никогда не поднимал национальный флаг во время поединков.

Первый бой между этими соперниками состоялся в октябре 2018 года в Лас-Вегасе на турнире UFC 229. Тогда победу удушающим приёмом одержал Нурмагомедов.

Ранее Шлеменко заявил, что Макгрегор хочет раздуть интерес к поединку с Нурмагомедовым.